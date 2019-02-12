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На ЧФ отразили нападение «диверсантов» на аэродром 

Российская Газета + ещё 10 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Атаку диверсионной группы на аэродром морской авиации Черноморского флота отразили во время летно-тактических учений в Крыму.
В тренировке участвовали более 200 военнослужащих и 10 единиц боевой техники, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.
По сценарию, чтобы прикрыть нападение на авиабазу, условный противник запустил в небо беспилотник. Он был обнаружен и уничтожен расчетом зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" флотского подразделения ПВО.
Тем временем противник с боем прорвался на территорию авиабазы и занял здание, в котором обучают летчиков. Дежурное подразделение аэродрома вступило в бой, чтобы заблокировать диверсионную группу до прибытия подмоги.
— Подразделение антитеррора флота на бронеавтомобилях "Тайфун-К" и бронетранспортерах БТР-82АМ выполнило штурм здания и произвело задержание диверсионно-разведывательной группы, — сообщил Рулев.
Летно-тактические учения морской авиации и противовоздушной обороны флота продлятся четыре дня.
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Армия , Войска , Алексей Рулев , Республика Крым
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