Проблема, угрожающая национальной безопасности США, которую не могут решить уже 20 лет

Аналитик издания Гуаньча (Китай) считает, что ожирение ставит под угрозу государственную безопасность США, и это вовсе не пустые слова. Американские военнослужащие пытались похудеть на протяжении десяти лет, но чем больше старались, тем больше набирали вес. Отчасти это связанно со слишком разнообразным меню солдат, включающим 23 вида спиртных напитков, 500 видов мясных блюд и так далее. Скоро некому будет защищать США.

Ожирение ставит под угрозу государственную безопасность США, и это вовсе не пустые слова. Американские военнослужащие пытались похудеть на протяжении десяти лет, но чем больше старались, тем больше набирали вес.

В 2018 году, принимая во внимание измененные требования к военнослужащим и участившиеся зарубежные командировки, бывший министр обороны Матисс объявил о введении нового порядка, в соответствии с которым военнослужащие, не получившие распределение в течение 12 месяцев должны покинуть армию. Такая участь в том числе постигла 120 тысяч солдат с лишним весом.

В том году ряды вооруженных сил пополнили 70 тысяч новобранцев, 68% из которых весят больше нормы. Людей, не способных проходить основное обучение из-за лишнего веса, становилось все больше. Отсутствие тренировок не позволяло сбросить вес, и военнослужащий попадал в некий замкнутый круг.

Каким же образом американским военным с лишним весом проходить обучение и выполнять боевые задачи?

Эксперты, занимающиеся вопросами питания американских военнослужащих, заявили: «Ожирение скоро начнет угрожать национальной безопасности страны».

5 января на сайте «Стретеджи Пэйдж» (Strategy Page) была опубликована статья, в которой говорилось, что сухопутные войска и другие виды войск столкнулись с проблемой, которая становится с каждым днём все серьезнее — невозможность солдат нести службу в армии из-за лишнего веса.

В статье говорится, что такая проблема существует уже более 20 лет, а ее решение видится только в далёком будущем.

Война угрожает существованию страны, победа или поражение может зависит даже от такой мелочи, как гвоздь в лошадиной подкове, и тем более от физического состояния солдат, которое стремительно ухудшается.

100 лет переживаний о нехватке веса

С середины XVIII века основным критерием для принятия на службу в американской армии было физическое состояние кандидата. Среди военных хирургов даже было распространено мнение, что «по особенностям телосложения можно определить будущего героя».

Нормативы времён гражданской войны: рост и обхват груди

По примеру английской, французской и других европейских армий, во времена гражданской войны в США физическое состояние призывников оценивали по трем показателям: общее физическое развитие, развитие мышц груди и живота, а также по пропорциональности роста, подвижности и силе конечностей.

После окончания гражданской войны, Бенджамин Гулд и другие учёные поняли важность применения антропологического исследования в армии.

В 1869 году по просьбе департамента здравоохранения Гулд провел тщательное статистическое исследование 23785 солдат из разных воинских частей и чернокожих рабов. Дело осложнялось бушующей гражданской войной и несовершенством научных методов, однако учёному удалось установить закономерные соотношения между возрастом, состоянием здоровья и физической силой, он также ввел в употребление при проведении медицинского обследования призывников формулу, выведенную бельгийским учёным, «вес / рост²».

В 1887 году в армии США стала применяться первая таблица нормативного соотношения роста и веса, в которой был прописан рост, вес и обхват груди, достаточный, для службы в армии.

Тогда следили, чтобы солдат не весил меньше нормы, сейчас же отклонения наблюдаются в противоположную сторону.

Первая Мировая война: появление конкретных норм

Во времена Первой Мировой войны для американских солдат начали четко определяться нормы роста, веса и обхвата груди.

Непригодными к службе в армии считались люди «низкого роста, с пониженной массой тела, пороками развития, бледным цветом лица, худым или слабым телосложением, без иммунитета к болезням».

К службе допускали тех, кто выглядит здоровым и не весит ниже минимально допустимой нормы, недостаток веса был частой причиной отказа.

Самые строгие требования к весу предъявлялись в кавалерии из соображений заботы о лошадях и поддержания уровня мобильности. В остальных типах войск к полным призывникам относились проще, так как «подходящее питание и физические тренировки помогали привести вес в норму». Отказывали лишь тем, у кого ожирение с большой вероятностью могло привести к болезни.

В 1918 году 2,6% желающих поступить на службу (около 75 тысяч мужчин) получили отказ из-за нехватки веса, а 4211 мужчинам было отказано по причине избыточного веса.

Вторая Мировая война: стандартизация

Во времена Второй Мировой войны в армии США были утверждены нормы веса, роста и обхвата груди для желающих поступить на службу. Однако были утверждены только минимально приемлемые показатели, верхние границы установлены не были.

Учёный Рассел Ньюман предложил оценивать физическое состояние солдат по уровню содержания жира в теле, но этот подход применяли только к людям с низким весом.

Тогда же начались разрабатываться критерии определения избыточного веса. Так в 1940 году военно-морской врач провел медосмотр 25 футболистов, и оказалось, что 17 из них не пригодны к военной службе из-за избыточной массы тела. В соответствии с нормами, существующими для спортсменов, людям с избыточным весом присваивали категорию 1-А с пометкой «лишний вес не мешает тренировкам».

Долгожданное появление норм доли жира в организме

Проблема солдат, толстеющих от хорошей жизни, привлекла внимание военного руководства.

В 1960 году в системе воинской службы США наконец появился лимит по весу. В 1972 году армия США издала «программу по контролю веса». В 1976 году командующий сухопутными войсками пришел к выводу, что солдат с лишним весом стало слишком много, и внёс серьезные правки в программу по контролю веса и физических способностей военнослужащих.

В 1980 году президент США Джим Картер потребовал произвести оценку плана по контролю физических способностей военнослужащих. В 1981 году Министерство обороны США приказало признавать военнослужащих «страдающими лишним весом» в соответствии с нормой доли жира в организме. По мнению экспертов, мужчин можно причислять к «страдающим ожирением», если доля жира в их организме превышает 22%, для женщин эта цифра составила 29%.

Доля содержания жира в организме показывает какую часть в процентах от общего веса организма составляет жировая прослойка. Формула для расчета доли жира в организме следующая: индекс массы тела = вес деленный на рост в квадрате (в метрах); доля содержания жира = 1,2 × индекс массы тела × 0,23 × возраст — 5,4 — 10,8 × пол (1 для мужчин, 0 для женщин). Идеальная доля содержания жира в организме для мужчин составляет 15%, а для женщин 23%.

В 1988 году специалисты по вопросам питания и здоровья установили норму индекса массы тела, при котором оптимальная доля жира не должна была превышать 26% у мужчин и 36% у женщин. В 2001 году в американской армии было только 1,6% военнослужащих, страдающих от ожирения. В 2015 году эта цифра повысилась до 7,8%. В сухопутных войсках было 10,5% людей с избыточным весом, в ВВС 9%, в ВМС 6%, в морской пехоте 2%. В 2018 году корпорация «Эр-Эй-Эн-Ди» (RAND) провела исследование 18 тысяч американских солдат, используя в качестве критерия измерений применяемый в армии расчет индекса массы тела. Результаты показали, что 66% военных имеют избыточный вес. 69,4% военнослужащих сухопутных войск, 67,8% береговой охраны, 64,6% ВМС, 63,1% ВВС и 60,9% морской пехоты.

Здесь говорится о людях с избыточной массой тела, но именно им легче всего дойти до ожирения. В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что избыточный вес наблюдается даже у тех солдат, которые участвуют в военных действиях. Сейчас из 1,3 миллиона американских солдат как минимум 120 тысяч страдают от ожирения.

Лишний вес угрожает безопасности страны!

В боевом приказе от 1986 года было написано следующее:

Избыток жировой массы означает недостаток самодисциплины, от чего страдает облик военнослужащего, его физическое состояние здоровья и выносливость.

Начальник центра при Министерстве обороны США и генерал-лейтенант в отставке Дэвис очень точно сформулировали эту мысль: «Нехватка людей в вооруженных силах США приносит вред непосредственно национальной безопасности, и эта угроза давит на нас».

Нехватка людей в армии

Как говорил генерал-майор, отвечающий за призыв в сухопутных войсках, «лишний вес — самое серьезное препятствие для молодого человека, желающего поступить на службу в армию».

По данным Пентагона за 2017 год, 71% молодых американцев в возрасте от 17 до 24 не могут проходить военную службу из-за проблем со здоровьем.

Ответственный за прием новобранцев в ВВС сказал: «У наших детей есть проблемы с лишним весом, 27% молодых американцев не могут служить из-за этого в армии».

Член комитета физкультуры и спорта, генерал-лейтенант в отставке отметил, что «Мы видим сейчас не очень здоровое общество, это создает дополнительные трудности для набора людей в армию».

Увеличение военных расходов

Ежегодно в США от ожирения умирают 100-400 тысяч человек, прямо или косвенно это отнимает у страны до 117 миллиардов долларов, что составляет 6-12% расходов на медицинскую помощь!

Что же касается вооруженных сил, система здравоохранения ежегодно тратит на лечение болезней, связанных с ожирением среди военнослужащих действительной службы и тех, кто уже ушёл в отставку, почти 1,5 миллиарда долларов, а на пособия инвалидам ежегодно тратится более 500 миллионов долларов.

С одной стороны, люди с лишним весом в большей степени подвержены гипертонии, катаракте, диабету, кардиопатии и другим заболеваниям, на лечение которых уходит все больше денег.

С другой же стороны, лишний вес увеличивает возможность несчастных случаев во время обучения, из-за чего растет число травм.

Трудности при обучении

От солдат, проходящих обучение, требуется быть в состоянии вести бой в течение 8-13 дней. Обычный морской пехотинец должен проходить пешком 14,5 километра со снаряжением весом 68, 9 килограмм. Такие интенсивные тренировки не выдержать человеку с лишним весом.

В 2018 году американская армия пополнилась 70 тысячами новобранцев, 68% из которых имели проблемы с лишним весом, из-за чего увеличилось число солдат, не способных проходить обучение. Отсутствие тренировок не позволяло им сбросить вес, и военнослужащие попадали в некий замкнутый круг.

Не соответствуют условиям ведения войны

В Ираке и Афганистане многие солдаты получали растяжения и переломы из-за проблем с лишним весом, а это серьезно мешало ведению боя. По рассказам одного морского десантника, во время операции в Афганистане, он нес на спине 90,7 килограммов груза.

Исходя из этого Пентагон уверен, что для страны крайне важно следить за состоянием здоровья миллиона солдат, в армию не должны приниматься люди, не соответствующие нормам.

В 2018 году, принимая во внимание изменение требований к военнослужащим и участившиеся зарубежные командировки, бывший министр обороны Матисс объявил о введении новый порядок, в соответствии с которым военнослужащие, не получившие распределение в течение 12 месяцев должны покинуть армию. Такая участь в том числе постигла 120 тысяч солдат с лишним весом.

Американские военные очень стараются похудеть

В армии США уже давно поняли серьёзность данной проблемы, с ожирением всегда вели борьбу, повсеместно считая его угрозой для государственной безопасности.

Способ № 1: улучшить питание

Министерство обороны уже 198 раз принимало меры в данном направлении, среди них было снабжение армии экологически чистыми продуктами, улучшение качества завтраков, ведение воспитательных работ в войсках и т. д.

В 2014 году ВМС перестали поставлять жаренные в масле продукты и газированные напитки. В сухопутных войсках был выдвинут план «Трилогия», который поощрял солдат выбирать здоровую еду и напитки.

Способ № 2: изменить расположение военных баз и поощрять физические упражнения

Военные базы США похожи на небольшие города, где солдаты живут со всеми удобствами. В 2014 году Пентагон запустил программу здоровых военных баз на территории США и в некоторых центральных военных органах, которые были усовершенствованы по 14 направлениям, в том числе: солдат просили подниматься вверх по лестнице пешком, создавались семейные спортивные центры, поощрялось передвижение к месту работы пешком или на велосипеде, а также 30-минутная зарядка; при помощи карт "Джи-Ай-Эс« (GIS) анализировалось передвижение людей, а затем рассчитывались возможные пути сокращения передвижения на автомобиле.

Способ № 3: Система соревнований на выбывание по схеме «Вес плюс проверка физических возможностей»

Дважды в день военнослужащие должны были измерять свой вес. Для людей, страдающих ожирением, был установлен режим контроля. Например, если солдат, служащий в сухопутных войсках, два месяца подряд не мог сбросить 3-8 фунтов, он был вынужден попрощаться с армией.

С конца 90-х годов прошлого столетия из американской армии из-за проблем с лишним весом ежегодно увольняют около 2 тысяч человек, а в 2017 году эта цифра возросла до 4 тысяч человек. За последние 10 лет из-за проблем с лишним весом из армии США было уволено более 35 тысяч человек.

Кроме того, с 2001 года все военнослужащие сухопутных войск, находящиеся в зонах боевых действий, прошли военное тестирование физических способностей (ACFT) и к октябрю 2020 года такая проверка стала обязательной, тех кто не мог ее пройти, увольняли из армии.

Почему не удается похудеть?

Несколько десятилетий в американской армии борются с разрастающейся проблемой лишнего веса, значительных результатов пока достигнуто не было.

Почему так происходит?

Первая причина: увеличивается доля солдат с лишним весом

США стали «страной толстяков» из-за сложившихся там экономических условий жизни, поэтому старания военных тщетны.

В 1980 году 5% молодых американцев страдало от ожирения. В 2014 году около 36,5% детей и подростков имели избыточный вес. В 2015-2016 годах 39,6% американцев старше 20 лет страдали от лишнего веса, среди них 37,9% мужчин и 41,1% женщин. По прогнозам, к 2020 году 75% американцев будет иметь лишний вес.

Сейчас в американской армии служит 34 миллиона молодых людей 17-24 лет. 32% из них были вынуждены прекратить военную службу из-за проблем с лишним весом.

В вооруженных силах США переживают по этому поводу, ожирение не только мешает набирать новобранцев, но и сокращает число находящихся на службе военных.

Вторая причина: хорошее питание

В американской армии большое внимание уделяют потребностям солдат в питательных веществах. Еще в 1917 году армия США стала первой организацией «защищающей пищевые интересы военнослужащих».

Чтобы угодить современным солдатам, отдел питания Института экологической медицины сухопутных войск США с 1986 года производит передовые исследования законов природы и жизнедеятельности, а также потребностей в питательных веществах.

Благодаря многим организациям меню американского солдата весьма разнообразно!

23 вида спиртных напитков

80 видов десертов

118 видов салатов

114 видов сэндвичей

250 видов овощных блюд

500 видов мясных блюд Вот меню, размещенное на сайте Министерства обороны США:

Среди всего этого разнообразия присутствуют блюда китайской кухни, японской и многих других.

К тому же какой американец сможет устоять против высококалорийных и жирных продуктов: жареной курицы, картошки фри, гамбургера и т.д. Многие военнослужащие не знают меры в еде и неизбежно толстеют.

Третья причина: недостаток физических упражнений

Нехватка физических нагрузок — одна из основных причин ожирения.

С одной стороны, это происходит из-за установившейся очередности несения службы по поддержанию боеготовности. Прибавим к этому тот факт, что в американской армии группе солдат предоставлен автомобиль, на котором они преимущественно и передвигаются, что еще больше сокращает их возможность поупражняться физически, и увеличивает возможность набрать лишний вес.

С другой стороны, за последние годы в американскую армию активно набирался технический персонал (для ведения информационной войны и управления беспилотниками), для которых снизили критерии приема на службу. Из-за условий их работы, которые предполагают сидение за компьютером или управление беспилотником, такие люди также избегали физических упражнений, отчего чаще всего начинали толстеть.

Четвертая причина: расстройство сна

В ходе исследования, проведенного над здоровыми военнослужащими и военнослужащими с лишним весом, корпорация RAND выяснила, что сон стал важной причиной появления ожирения у генерал-лейтенантов. По их данным, около 9% военнослужащих армии США (10,6% в сухопутных войсках, 9,9% в ВМС, 7,5% в ВВС, 6% в морской пехоте) ежедневно или почти ежедневно пьют снотворное. 59,4% солдат спят меньше нормы.

Многие пьют снотворное, чтобы заснуть, недостаток сна часто приводит к усталости, переутомлению и нарушению пищевого поведения, а следовательно, повышает риск ожирения.

Конечно, проблема лишнего веса существует не только в американской армии, сейчас эта проблема становится глобальной, не удается спастись от нее ни России, ни Великобритании, ни Франции, ни Японии, ни Индии и т.д.

Китай не исключение. Мы должны заранее быть готовыми к этой проблеме, препятствовать набору лишнего веса с раннего возраста, настороженно относиться к этому, так как данная проблема затрагивает безопасность страны.

Нам нельзя уподобляться США и их армии, где ожирение уже стало «неизлечимой болезнью», нам надо приложить все силы и добиться нужного эффекта.