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На Урале по тревоге подняли транспортную авиацию 

Российская Газета + ещё 1 12 февраля 2019
Фото: Пресс-служба ЦВО
Экипажи отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа поднята по тревоге в рамках летно-тактического учения в Екатеринбурге.
"Полк приведен в боевую готовность, экипажи военно-транспортных самолетов Ан-12 и Ту-134 приступили к выполнению задач", — рапортует пресс-служба округа.
На учениях летчики отработают передислокацию на оперативные аэродромы, переброску личного состава, вооружения и боеприпасов.
В учении принимают участие четыре борта Ан-12 и два Ту-134, а также около ста человек инженерно-технического состава.
Напомним, накануне начались учения и у артиллеристов Свердловской области (они продлятся до конца недели). По тревоге были подняты расчеты комплексов "Искандер-М". Ракетной бригаде предстоит отработать одиночные и групповые электронные удары по объектам "противника", а также — противоогневые маневры.
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