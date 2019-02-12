На Урале по тревоге подняли транспортную авиацию

Экипажи отдельного транспортного авиационного полка Центрального военного округа поднята по тревоге в рамках летно-тактического учения в Екатеринбурге

"Полк приведен в боевую готовность, экипажи военно-транспортных самолетов Ан-12 и Ту-134 приступили к выполнению задач", — рапортует пресс-служба округа.

На учениях летчики отработают передислокацию на оперативные аэродромы, переброску личного состава, вооружения и боеприпасов.

В учении принимают участие четыре борта Ан-12 и два Ту-134, а также около ста человек инженерно-технического состава.

Напомним, накануне начались учения и у артиллеристов Свердловской области (они продлятся до конца недели). По тревоге были подняты расчеты комплексов "Искандер-М". Ракетной бригаде предстоит отработать одиночные и групповые электронные удары по объектам "противника", а также — противоогневые маневры.