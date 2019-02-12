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Путин восхитился доработанным Ту-160 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 31 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что новый боевой ракетоносец Ту-160 «работает как часы».
«Мы реализовали в Казани блестящий проект, фактически создали новую машину Ту-160 для Вооруженных сил. Сверхзвуковой боевой ракетоносец. И не только сам носитель, но и оружие к нему доработали. Работает все как часы, просто здорово», — сказал Путин, передает РИА «Новости» на встрече с общественниками в Татарстане.
Глава государства также предложил подумать о создании сверхзвукового пассажирского лайнера.
«Нам сейчас нужно вернуться к сверхзвуковому пассажирскому движению. Надо об этом подумать… Так почему не создать сверхзвуковой пассажирский самолет?» — спросил глава государства на встрече с общественниками,
Ранее в Минпромторге сообщали, что работа над новым эскизным проектом сверхзвукового лайнера могут начаться с 2022 по 2026 годы. По данным ведомства, этим должна заняться Объединенная авиастроительная корпорация.
Напомним, Ту-160 в ноябре 2017 года был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Эффективность модернизированного ракетоносца должна была увеличиться на 60%.
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Комментарии3
Армия , Войска , Оружие , Политика , Владимир Путин , Минпромторг , ОАК , РИА Новости , Казань
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