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Польша «похоронила» планы РФ по удержанию морских путей 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Польша «похоронила» планы России по удержанию морских транспортных путей в Балтийском море. Об этом заявил польский военный эксперт Максимилиан Дура.
По его мнению, появление дивизиона береговой обороны Военно-морских сил (ВМС) Польши, оснащенного противокорабельными ракетами NSM, значительно осложнят выполнение боевых задач российским военным кораблям.
«Ракеты NSM дальностью 220 километров позволяют блокировать движение гражданских судов, направляющихся в сторону России или из нее по Балтийскому морю», — приводит слова Дуды интернет-издание Defence24.
При этом, по его мнению, возможное появление в ВМС Польши новых фрегатов, скорее всего, окажется на руку России, так как корабли вряд ли смогут обеспечить эффективную противовоздушную оборону со стороны моря. Кроме того, Россия «быстро и дёшево» может их уничтожить.
Эксперт пояснил, что фрегаты, в отличие от береговых ракетных комплексов, являются точечной целью, которую легко обнаружить. Он также предположил, что Россия быстро уничтожит польские фрегаты запуском всего одной ракеты со стороны Калининградской области.
Ранее News.ru писал о том, что командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Швеции Матс Хельгессон объявил о создании истребителя Saab Gripen E, способного уничтожить российские самолёты серии Су. Он заверил, что шведские истребители станут настоящим кошмаром для российских военных самолётов даже без стелс-технологии, снижающей заметность для противника.
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