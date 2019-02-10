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Киев перебросил самоходные пушки «Пион» в Донбасс 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Минобороны Украины
Украина планомерно продолжает нарушать взятые на себя Минские договоренности. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По данным военной разведки непризнанной республики, ВСУ перебросили в Донбасс девять самоходных пушек «Пион» 203-миллиметрового калибра.
«Так, возле Новопавловки Красноармейского района, в 40 километрах от линии соприкосновения, отмечено девять единиц 203 миллиметровых самоходных пушек «Пион», —приводят слова Безсонова РИА Новости.
Начальник пресс-службы управления Народной милиции отметил, что разведка ДНР практически ежедневно фиксирует проникновение дополнительных тяжелых систем вооружения Украины. Также была обнаружено несколько мобильных групп радиоэлектронной борьбы в районах подконтрольных Киеву.
Самоходная пушка «Пион» создана для уничтожения объектов в тактической глубине на расстоянии до 47 километров.
Как сообщал ранее News.ru, в начале февраля в ДНР при обстреле со стороны украинских силовиков погибли четверо ополченцев.
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Армия , В мире , Оружие , Украина , РИА Новости
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