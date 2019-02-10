Стойкий ветеран: Т-34-85 получил противотанковую ракету в борт

#Houthis ATGM attack in #Damet #Dhale #Yemen #YemenWar pic.twitter.com/j8qddpqGZb— Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) 9 февраля 2019 г. Повстанцы-хуситы сняли на видео ракетную атаку на средний танк времен Второй мировой. Боевая машина стоит открыто на одной из возвышенностей. Противотанковая управляемая ракета ("Фагот" или "Конкурс") попадает в район моторно-трансмиссионного отделения. Когда облако дыма и пыли рассеивается, видно, что "тридцатьчетверка" стоит как ни в чем не бывало, хотя, возможно, она на некоторое время лишилась возможности передвигаться.

Во время прошлого инцидента для другого Т-34-85 все закончилось куда более печально — ПТУР "Корнет" поразил боеукладку.

Также стало известно об уничтожении хуситами в саудовской провинции Наджран колесных БМП LAV-25 и ремонтно-восстановительной машины LAV-R механизированной бригады королевской национальной гвардии.