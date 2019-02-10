Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стойкий ветеран: Т-34-85 получил противотанковую ракету в борт 

Российская Газета 39 минут назад
Повстанцы-хуситы сняли на видео ракетную атаку на средний танк времен Второй мировой. Боевая машина стоит открыто на одной из возвышенностей. Противотанковая управляемая ракета ("Фагот" или "Конкурс") попадает в район моторно-трансмиссионного отделения. Когда облако дыма и пыли рассеивается, видно, что "тридцатьчетверка" стоит как ни в чем не бывало, хотя, возможно, она на некоторое время лишилась возможности передвигаться.
Во время прошлого инцидента для другого Т-34-85 все закончилось куда более печально — ПТУР "Корнет" поразил боеукладку.
В истории с «возвращением Т-34 на родину» есть ряд странностей
Также стало известно об уничтожении хуситами в саудовской провинции Наджран колесных БМП LAV-25 и ремонтно-восстановительной машины LAV-R механизированной бригады королевской национальной гвардии.
Российская Газета: последние новости
Беларусь продемонстрировала новый ракетный тягач С-400 приступили к учениям по защите Крыма от воздушных атак Иногородних студентов обяжут вставать на воинский учет по месту учебы
Комментарии5
Армия , Видео , Оружие
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Волочкова ответила на обвинение в связи с Арашуковым
Шоу-бизнес
В Алуште прорвало бассейн с дельфинами
Происшествия
Никто кроме нас: Абэ рассказал про мирный договор с Россией
В мире Статьи
Генсек НАТО назвал условие отказа от ядерного оружия
Армия Оружие
На Украине испугались разрушения Крымского моста
В мире Украина
Стала известна дата испытаний «машины Судного дня» РФ
Армия Оружие
В ФРГ заподозрили РФ в утаивании «запрещенных ракет»
Армия Оружие
Россия внесет в ООН свой проект по Венесуэле
В мире Статьи
Разин внёс ясность в сообщения об отравлении Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение