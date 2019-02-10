«Россия на пороге»: посол США призвал Берлин не экономить на обороне

Берлин не должен экономить на обороне, так как "Россия стоит на пороге", заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл.

"Обязательства Германии по увеличению расходов на оборону до 1,5% (ВВП) недостаточны. НАТО требует 2% к 2024 году ", — заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Welt am Sonntag за несколько дней до встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

"Америка просто напоминает своему хорошему союзнику Германии, что сейчас не время ослаблять или подрывать НАТО. Россия на пороге, всем должно быть ясно, что НАТО нужно укреплять", — добавил посол.

Гренелл заявил, что "Германия все еще не представила убедительный план, который обеспечивает путь к двухпроцентной цели". Он добавил, что "понимает, что немцы предпочитают тратить свои налоговые деньги дома, а не на увеличение военного бюджета". Вместе с тем Гренелл опроверг слухи о том, что США могут покинуть НАТО: "США полностью привержены НАТО".

Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ. Москва не раз заявляла, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.