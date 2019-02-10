Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Россия на пороге»: посол США призвал Берлин не экономить на обороне 

РИА Новости + ещё 1 22 минуты назад
Фото: Reuters
Берлин не должен экономить на обороне, так как "Россия стоит на пороге", заявил посол США в ФРГ Ричард Гренелл.
"Обязательства Германии по увеличению расходов на оборону до 1,5% (ВВП) недостаточны. НАТО требует 2% к 2024 году ", — заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Welt am Sonntag за несколько дней до встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.
"Америка просто напоминает своему хорошему союзнику Германии, что сейчас не время ослаблять или подрывать НАТО. Россия на пороге, всем должно быть ясно, что НАТО нужно укреплять", — добавил посол.
Германия пообещала НАТО увеличить военные расходы
Гренелл заявил, что "Германия все еще не представила убедительный план, который обеспечивает путь к двухпроцентной цели". Он добавил, что "понимает, что немцы предпочитают тратить свои налоговые деньги дома, а не на увеличение военного бюджета". Вместе с тем Гренелл опроверг слухи о том, что США могут покинуть НАТО: "США полностью привержены НАТО".
Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ. Москва не раз заявляла, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Последние новости
Названа причина смерти Сергея Юрского Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России В Сирии погиб российский военный
Комментарии
Армия , Брюссель , Германия , США
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Стала известна дата испытаний «машины Судного дня» РФ
Армия Оружие
Россия внесет в ООН свой проект по Венесуэле
В мире Статьи
Тимошенко рассказала о провокации СБУ
В мире Украина
Россия «дала отпор» США в СБ ООН
Политика В мире
Стала известна официальная причина развода Ани Лорак
Шоу-бизнес
Путин обозначил задачи для российских дипломатов
Политика
Врачи бросили пациентку умирать на полу больницы
Происшествия
«Децл мог быть отравлен»: Андрей Разин о смерти рэпера
Шоу-бизнес Другое
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение