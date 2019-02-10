В ФРГ заподозрили РФ в утаивании «запрещенных ракет»

В Германии заявили о наличии у России большего количества ракет 9М729

Россия может иметь больше крылатых ракет 9М729, чем заявляет, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), утверждая о наличии у российской армии 64 таких ракет.

Издание утверждает, что ракеты есть не только в учебном батальоне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и в Камышлове Свердловской области, но еще и в Моздоке (Северная Осетия-Алания) и Шуе, передает Deutsche Welle.

Утверждается, что в каждом из батальонов как минимум четыре пусковых установки, на каждой из которых — четыре ракеты с различными типами боеголовок.

Напомним, Минобороны России в конце января представило на брифинге ракету 9М729 комплекса «Искандер-М». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о претензиях США к этой российской ракете.