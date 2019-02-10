Стала известна дата испытаний «машины Судного дня» РФ

Заводские испытания беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», которые поступят в ВМФ России в рамках действующей госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы, начнутся летом этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, испытания ядерной энергоустановки «Посейдона» прошли успешно, поэтому решено провести испытания аппарата в море.

«Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях — этим летом», — сказал он, уточнив, что на «на ходовых "Посейдон" будет выстреливаться в море с берегового стенда».

Дело в том, что штатный носитель беспилотника — атомная подлодка еще достраивается на «Севмаше».

2 февраля президент Владимир Путин заявил об окончании ключевого этапа испытаний «Посейдона». Ранее сообщалось, что подводный беспилотник способен поражать цели со скоростью 200 км в час. При этом он будет постоянно маневрировать по глубине и курсу, что сделает его неуязвимым для противника.

Для сравнения максимальная скорость современных атомных субмарин — 60 км/час, торпед — 90 км/ч. Источники также отмечали, что «Посейдон» способен нести ядерный заряд до двух мегатонн и уничтожать военно-морские базы противника. В западной прессе российскую разработку уже окрестили «оружием Судного дня» за ее «умение» незаметно подплыть к берегу и устроить ядерный взрыв.