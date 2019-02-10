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Беларусь продемонстрировала новый ракетный тягач 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Homoatrox/wikimedia.org
В Республике Беларусь во время заседания коллегии военно-промышленного комитета на базе Минского завода колесных тягачей продемонстрировали образец колесного шасси МЗКТ 692250 с формулой 8х8. Его планируют использовать для зенитного ракетного комплекса "Бук-МБ", который модернизировали в соседней стране.
Как отмечает белорусская военная газета "Во славу Родины", членам военно-промышленного комитета показали новейшие оборонные технологии Госкомвоенпрома в области разработки и производства систем огневого поражения, роботизированных комплексов воздушного и наземного базирования, стрелкового оружия, средств подвижности, в том числе колесной легкобронированной техники. Среди образцов техники и специальное колесное шасси МЗКТ 692250 для монтажа и транспортирования оборудования изделий из состава зенитного ракетного комплекса "Бук-МБ".
Шасси МЗКТ 692250 с формулой 8х8 — дополненный образец семейства МЗКТ-6922 с колесной формулой 6х6, которое уже серийно выпускается в Беларуси. Новое шасси будет оборудовано более мощным двигателем.
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Армия , Оружие , Минский завод колесных тягачей
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