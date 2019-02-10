Командование ВМФ России начало проверку сообщений о коррупции в военно-морском институте

Несколько учащихся Морского корпуса Петра Великого рассказали корреспонденту «Говорит Москва », что командиры отделений берут деньги за увольнения и экзамены.

По словам курсантов, контрактники, которые пришли в вуз с кораблей и флотских подразделений, и имеющие звание сержантов и старшин, организовали «бизнес» по отъёму денег у младшекурсников.

Первокурсники и второкурсники утверждают, что плата за уход в увольнение составляет 1000 рублей, за приём зачётов у старшины — от 2000 рублей, за экзамены по воинским дисциплинам — от 5000 рублей.

Главное командование ВМФ России сообщило радиостанции «Говорит Москва» о начале проверки данных заявлений.

«По указанию Главнокомандующего ВМФ специальная комиссия проверит информацию, опубликованную радиостанцией «Говорит Москва» со ссылкой на неназванных курсантов Санкт-Петербургского военно-морского института, о возможных фактах нарушения уставного порядка в учебном заведении.

Также будут проверены и тщательно проанализированы на предмет обоснованности все случаи отчисления курсантов военно-морского института из-за неуспеваемости за последние несколько лет».

Курсанты также рассказали, что многие из их товарищей были не в состоянии оплачивать учёбу таким способом и были вынуждены написать рапорты об отчислении. По их словам, обращение к старшим офицерам и командованию результатов не дало.

От руководства ВУЗа радиостанция «Говорит Москва» комментариев пока не получила.

Морской корпус Петра Великого или Санкт-Петербургский военно-морской институт — старейшее высшее учебное заведение Санкт-Петербурга, которое готовит офицеров ВМФ. Оно было основано Петром Первым в 1701 году как Навигацкая школа, в нынешнем виде существует с 1998 года.