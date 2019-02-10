Военнослужащие наземных Сил самообороны Японии будут направлены на Синайский полуостров для участия в миротворческой миссии в составе Международных сил и наблюдателей (MFO). Они будут контролировать исполнение египетско-израильского мирного договора 1979 года.
Инициатива, по данным газеты Yomiuri, последовала со стороны MFO, которая попросила Японию содействовать поддержанию мира в этом регионе.
Ранее News.ru писал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал продолжить активные переговоры с Россией о заключении мирного договора. Президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре договорились об активизации переговоров о мирном договоре. Тогда стороны согласились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года, в котором говорится о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений.