Японских военных направят на Синайский полуостров

Военнослужащие наземных Сил самообороны Японии будут направлены на Синайский полуостров для участия в миротворческой миссии в составе Международных сил и наблюдателей (MFO). Они будут контролировать исполнение египетско-израильского мирного договора 1979 года.

Инициатива, по данным газеты Yomiuri, последовала со стороны MFO, которая попросила Японию содействовать поддержанию мира в этом регионе.