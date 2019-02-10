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Военный вертолет потерпел крушение на границе с Суданом: видео 

ТК «Звезда» + ещё 6 5 часов назад
Фото: unisfa, Facebook
Военный вертолет Mи-8, принадлежащий Эфиопии, потерпел крушение на границе Судана и Южного Судана.
Военный вертолет Эфиопии разбился в районе Абьей на границе Судана и Южного Судана. На его борту находились 23 пассажира. Об этом сообщает представительство ООН в Абьей.
В результате катастрофы три человека погибли, десять получили ранения, из которых трое находятся в критическом состоянии. Пострадавшие доставлены в больницу.
Причины крушения устанавливаются. Вертолет выполнял обычный рейс, перевозя эфиопских военных из Кадугли в Абьей.
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Армия , Происшествия , Судан , Южный Судан
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