Военный вертолет потерпел крушение на границе с Суданом: видео

Военный вертолет Эфиопии разбился в районе Абьей на границе Судана и Южного Судана. На его борту находились 23 пассажира. Об этом сообщает представительство ООН в Абьей.

В результате катастрофы три человека погибли, десять получили ранения, из которых трое находятся в критическом состоянии. Пострадавшие доставлены в больницу.

Причины крушения устанавливаются. Вертолет выполнял обычный рейс, перевозя эфиопских военных из Кадугли в Абьей.