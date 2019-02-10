Польша купит у США системы залпового огня

Польша закупит для своей армии американские ракетные комплексы HIMARS. О завершении переговоров с США по сделке будет объявлено 10 февраля, сообщается в анонсе на сайте польского министерства обороны.

Заявление об очередном шаге модернизации польских вооруженных сил сделают премьер-министр страны Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак.

Всего США получат за свою военную продукцию 500 миллионов долларов: 250 из них стоят HIMARS, вторая половина уйдет на другое вооружение, такое как авиационные ракеты, ракетные комплексы, системы навигации, наведения и управления, GPS-приемники.

Переговоры с Вашингтоном длились несколько лет: Госдеп не одобрил первоначальную сделку объемом в 655 миллионов долларов, но в 2017 году утвердил ее в несколько урезанном виде.

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System — Высокомобильная артиллерийская ракетная система) — многофункциональная реактивная система залпового огня. Ее ракетную часть производит фирма Lockheed Martin. С ней могут использоваться как обычные неуправляемые реактивные снаряды, так и управляемые боеприпасы и тактические ракеты различного назначения.