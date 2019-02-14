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Артиллеристы ЮВО выполнят боевые стрельбы в горах Армении 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Военнослужащие, пополнившие артиллерийские подразделения в ходе осеннего призыва, весной впервые будут учиться стрелять полупрямой и прямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением разных типов штатных боеприпасов.
Артиллеристы российской военной базы в Армении приступили к проведению боевых стрельб штатными выстрелами на полигоне Алагяз.
На занятиях по боевой подготовке артиллеристы выполняют нормативы по развертыванию из походного в боевое положение самоходных гаубиц «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Град», минометов «Поднос» и противотанковых ракетных комплексов «Конкурс». Артиллерийские расчеты отрабатывают групповые и индивидуальные нормативы по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных огневым расчетам с использованием GPS-навигаторов, карт, буссолей и дальномеров.
В ходе боевого слаживания артиллерийских батарей и расчётов каждый военнослужащий научится определять установки для стрельбы в полевых зимних климатических условиях высокогорья, выполнять учебно-боевые задачи и действовать по командам командиров при наведении орудий в заданных направлениях, уходить от ударов артиллерии условного противника путем проведения маскировки и создания ложных огневых позиций.
Военнослужащие, пополнившие артиллерийские подразделения в ходе осеннего призыва, весной впервые примут участие в боевых стрельбах полупрямой и прямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением разных типов штатных боеприпасов.
В практической подготовке артиллеристов в Армении принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе артиллерийские орудия, минометы и беспилотные летательные аппараты.
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Армия , Армения
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