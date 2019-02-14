Артиллеристы ЮВО выполнят боевые стрельбы в горах Армении

Военнослужащие, пополнившие артиллерийские подразделения в ходе осеннего призыва, весной впервые будут учиться стрелять полупрямой и прямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением разных типов штатных боеприпасов.

Артиллеристы российской военной базы в Армении приступили к проведению боевых стрельб штатными выстрелами на полигоне Алагяз.

На занятиях по боевой подготовке артиллеристы выполняют нормативы по развертыванию из походного в боевое положение самоходных гаубиц «Гвоздика», реактивных систем залпового огня «Град», минометов «Поднос» и противотанковых ракетных комплексов «Конкурс». Артиллерийские расчеты отрабатывают групповые и индивидуальные нормативы по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей и передаче данных огневым расчетам с использованием GPS-навигаторов, карт, буссолей и дальномеров.

В ходе боевого слаживания артиллерийских батарей и расчётов каждый военнослужащий научится определять установки для стрельбы в полевых зимних климатических условиях высокогорья, выполнять учебно-боевые задачи и действовать по командам командиров при наведении орудий в заданных направлениях, уходить от ударов артиллерии условного противника путем проведения маскировки и создания ложных огневых позиций.

Военнослужащие, пополнившие артиллерийские подразделения в ходе осеннего призыва, весной впервые примут участие в боевых стрельбах полупрямой и прямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением разных типов штатных боеприпасов.

В практической подготовке артиллеристов в Армении принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе артиллерийские орудия, минометы и беспилотные летательные аппараты.