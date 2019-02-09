Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турция спустила на воду свой первый корвет-разведчик 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: tccb.gov.tr
Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу в Стамбуле принял участие в церемонии спуска на воду корвета Ufuk. Президент поздравил судостроителей и военных моряков, заявив о "выдающихся позициях Турции в кораблестроении".
В своей речи Эрдоган подверг критике политику некоторых "союзников" по НАТО, которые снабжают оружием подразделения сирийских курдов. Анкара считает курдские силы самообороны террористическими организациями.
"У убийц, которые проводят этнические чистки в Сирии, есть ракеты, бомбы и боеприпасы производства наших союзников. В этих условиях Турция стремится развивать оборонную промышленность", — заявил Эрдоган.
Ufuk, построенный на верфи "Тузла"​​​, первый разведывательный корабль турецкого производства, пишет РИА Новости. Корвет Ufuk способен к автономному плаванию на протяжении 45 дней.
Вести.Ru: последние новости
Умер генерал-полковник Юрий Соловьев Киев решил пострелять из "Буков" и "трехсоток" недалеко от Крыма Путин осуществил перестановки в силовом блоке
Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , НАТО , РИА Новости , Стамбул , Турция
Читайте также
Видео
Ураган снес самолет с посадочной полосы
Происшествия
Бросившие пациентку на полу больницы врачи попали на видео
Происшествия
«Децл мог быть отравлен»: Андрей Разин о смерти рэпера
Шоу-бизнес Статьи
Зеленский сцепился с военными во Львове
В мире Армия
«Вам нужно освежиться»: кандидата в президенты облили водой
Украина В мире
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение