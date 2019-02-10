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Новый российский летающий радар А-100 совершил первый полет 

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Фото: topwar.ru
Новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 «Премьер» совершил первый полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что многофункциональный летающий радар начал выполнение программы предварительных летных испытаний. В 2017 году самолет совершил несколько полетов в рамках летно-конструкторских испытаний.
А-100 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Он оборудован цифровым навигационным комплексом и системой управления, а также новым локатором. Многофункциональный бортовой радиотехнический комплекс для самолета создавался концерном радиостроения «Вега» (ныне в составе Объединенной приборостроительной корпорации) по контракту с Минобороны с 2013 года.
«Премьер» должен будет постепенно заменить в ВВС имеющиеся машины этого назначения (А-50 и А-50У). В Минобороны добавили, что новинка значительно превосходит зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.
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Комментарии14
Армия , Оружие , Министерство обороны , Объединенная приборостроительная корпорация , Концерн "Вега"
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