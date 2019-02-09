Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 "Премьер" приступил к новому этапу летных испытаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
А-100 создан кооперацией предприятий в составе головного разработчика АО "Концерн "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника"), АО "ТАНТК им. Г. М. Бериева" и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны.
"8 февраля состоялся первый полет многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100 в рамках программы предварительных летных испытаний", — сказали в пресс-службе.
Ранее самолет совершил несколько полетов в рамках летно-конструкторских испытаний.
В холдинге уточнили, что в ходе полета были проверены пилотажно-навигационные характеристики базового самолета, работа системы автоматического управления, оценены характеристики аэроупругой устойчивости планера, а также отработаны алгоритмы связи между летным экипажем и наземным пунктом управления. Кроме того, к началу реализации программы предварительных летных испытаний фюзеляж самолета окрасили в цвета Воздушно-космических сил РФ.
Генеральный конструктор АО "Концерн "Вега", член-корреспондент РАН Владимир Верба отметил: "Начался важный этап испытаний А-100 — авиационного комплекса, в котором воплощены самые передовые разработки. Символично, что это произошло в День российской науки. Радиоэлектронщики и самолетостроители доказали, что уровень научных исследований и конструкторских разработок при создании самолетов радиолокационного дозора и наведения в нашей стране не только не уступает мировому, но и превосходит его в ряде ключевых показателей".
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны, многофункциональный авиационный комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.