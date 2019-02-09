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Умер экс-командующий воздушно-космической обороной Москвы генерал Соловьев 

ТАСС + ещё 1 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Генерал-полковник Юрий Соловьев, ранее возглавлявший Командование специального назначения ВВС России, которое в 2002-2007 годах обеспечивало воздушно-космическую оборону Москвы и Центрального промышленного района и первым получило на вооружение системы С-400 "Триумф", умер в российской столице в возрасте 70 лет. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в военном ведомстве.
"Этой ночью, 9 февраля, скончался замкомандующего войсками Московского округа ВВС и ПВО, позже командующий Командования специального назначения ВВС РФ генерал-полковник Соловьев Юрий Васильевич", — сказал собеседник агентства.
Юрий Соловьев родился 11 мая 1948 года в городе Сретенске Забайкальского края, в 1969 году окончил Орджоникидзевское зенитно-ракетное училище противовоздушной обороны. С сентября 2002 по июль 2008 года командовал войсками Командования специального назначения ВВС России, образованного на базе переформированного Московского округа ВВС и ПВО. Это командование, в частности, первым в России получило на вооружение зенитные ракетные системы С-400 "Триумф".
Позднее это командование было переформировано в Объединенное стратегическое командование воздушно-космической обороны (затем вошло в Воздушно-космические силы).
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Армия , Юрий Соловьев , Москва
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