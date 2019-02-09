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Германия закупит системы защиты от дронов 

Вести.Ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: Global Look Press
Немецкие военные считают угрозу от современных беспилотных летательных аппаратов серьезной и озаботились защитой от атак с воздуха. Для этой цели Германия нарастит группировку систем по распознаванию потенциальной угрозы от БПЛА.
Пока ФРГ располагает одной стационарной установкой и двумя мобильными, в планах военных — купить еще пять, пишет ТАСС.
Правительство ФРГ полагает, что в последние годы стало намного проще купить дрон и совершить теракт с его помощью. К примеру, в 2018 году 158 раз БПЛА мешали полетам авиалайнеров.
"Новые технологии и их доступность делают нападения более вероятными", — заявили в кабинете министров.
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Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС , Германия
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