Генсек НАТО назвал условие отказа от ядерного оружия

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Генсек НАТО назвал условие отказа альянса от ядерного оружия 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс выступает против ядерного оружия, но не избавится от своих арсеналов, если этого не сделают Россия и Китай.
"Цель НАТО — мир без ядерного оружия. Но мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от всего своего ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие страны сохранят или расширят свои ядерные арсеналы", — приводит пресс-служба альянса в Twitter слова Столтенберга.
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Ранее он заявлял, что альянс не ожидает, что союзники по НАТО в качестве ответа на ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят дополнительное ядерное оружие в Европе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Армия , Видео , Оружие , Китай
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