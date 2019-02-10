Генсек НАТО назвал условие отказа от ядерного оружия

Генсек НАТО назвал условие отказа альянса от ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс выступает против ядерного оружия, но не избавится от своих арсеналов, если этого не сделают Россия и Китай.

"Цель НАТО — мир без ядерного оружия. Но мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от всего своего ядерного оружия, в то время как Россия, Китай и другие страны сохранят или расширят свои ядерные арсеналы", — приводит пресс-служба альянса в Twitter слова Столтенберга.

Ранее он заявлял, что альянс не ожидает, что союзники по НАТО в качестве ответа на ситуацию вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят дополнительное ядерное оружие в Европе.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.