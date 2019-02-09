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ВМС США захотели ограничить действия России в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 40 минут назад
Фото: Reuters
Американские ВМС намерены ограничить действия России в Черном море, заявил адмирал Джон Ричардсон, который руководит военно-морскими операциями ВМС США.
Он считает Россию одним из главных стратегических соперников США. Адмирал заявил, что США нужно обеспечить преимущество в Черном море. Для этого следует увеличить число военных маневров стран-союзников в регионе, сказал он, выступая в Атлантическом совете.
Ричардсон также заявил, что Россия должна помнить о системах ПРО «Иджис» в Румынии, передает РЕН ТВ со ссылкой на Business Insider.
В 2001–2005 годах Ричардсон был послом США в России.
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Армия , Войска , США , Джон Ричардсон , РЕН ТВ
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