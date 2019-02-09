ВМС США захотели ограничить действия России в Черном море

Он считает Россию одним из главных стратегических соперников США. Адмирал заявил, что США нужно обеспечить преимущество в Черном море. Для этого следует увеличить число военных маневров стран-союзников в регионе, сказал он, выступая в Атлантическом совете.

Ричардсон также заявил, что Россия должна помнить о системах ПРО «Иджис» в Румынии, передает РЕН ТВ со ссылкой на Business Insider.

В 2001–2005 годах Ричардсон был послом США в России.