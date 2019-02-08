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США призывают армию Венесуэлы отказаться от поддержки Мадуро 

News.ru 48 минут назад
Фото: Xinhua/Global Look Press
Администрации США призывает отказаться венесуэльских военных от поддержки президента Николаса Мадуро, а также обсуждает новые санкции, направленные в отношении лидера Венесуэлы.
«Мы ведем переговоры со сторонниками режима Мадуро, с военными, хотя эти разговоры очень и очень ограничены», — рассказал Reuters источник в Белом доме.
Ранее министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что отставной полковник Освальдо Гарсия Паломо сознался в подготовке покушения на действующего президента Николаса Мадуро и рассказал о планах подготовки государственного переворота.
Как писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что в стране собрано уже более 2 млн подписей венесуэльцев против вторжения США в Боливарианскую Республику. Венесуэльский лидер не считает необходимым проводить сейчас в стране президентские выборы, несмотря на то, что на этом настаивает Запад.
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Комментарии
Армия , В мире , Николас Мадуро , Хорхе Родригес , Администрация США , Reuters , Венесуэла , США
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