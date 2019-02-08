США призывают армию Венесуэлы отказаться от поддержки Мадуро

«Мы ведем переговоры со сторонниками режима Мадуро, с военными, хотя эти разговоры очень и очень ограничены», — рассказал Reuters источник в Белом доме.

Ранее министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что отставной полковник Освальдо Гарсия Паломо сознался в подготовке покушения на действующего президента Николаса Мадуро и рассказал о планах подготовки государственного переворота.

Как писал News.ru, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что в стране собрано уже более 2 млн подписей венесуэльцев против вторжения США в Боливарианскую Республику. Венесуэльский лидер не считает необходимым проводить сейчас в стране президентские выборы, несмотря на то, что на этом настаивает Запад.