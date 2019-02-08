Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Слепая» посадка российских вертолетов на корабли попала на видео 

РИА Новости 21 минуту назад
Минобороны опубликовало видео учений морской авиации Балтийского флота, на котором показана посадка вертолетов Ка-27 на палубы корветов 20380 и сторожевого корабля "Ярослав Мудрый". Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
На видео показана работа морской авиации в сложных метеоусловиях и при различной видимости. Экипажи выполнили более 60 посадок.
Маневры прошли в дрейфе и на ходу в светлое и темное время суток. Летчики также отработали приемы поиска и слежения за подлодками противника.
Как отмечает ведомство, тренировки в ночное время суток особенно важны для военнослужащих.
"Каждый пилот должен обладать навыками управления вертолетом в условиях недостаточной видимости, когда необходимо выполнить полетное задание, осуществить безопасные взлет и посадку на палубу корабля, ориентируясь исключительно по приборам", — отмечает пресс-служба Минобороны.
Последние новости
Названа причина смерти Сергея Юрского Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России В Сирии погиб российский военный
Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны
Читайте также
Видео
Названа причина смерти Юрского
Общество
Эпидемию на Украине признали крупнейшей в Европе
В мире Украина
Кремль предупредил Украину
Политика В мире
Пахнет уголовщиной: Зеленский попал в передрягу
В мире Украина
Мадуро предложили бежать в Россию
США Ближний Восток
Вертолеты Балтфлота отработали «слепую» посадку на корабль
Армия Оружие
Квартира за 18 миллионов: как поделят наследство Юрского
Шоу-бизнес Другое
Появилось видео украинского «Града-коротышки»
Армия Оружие
Тигренок завелся у полицейских Татарстана
Общество Происшествия
С-400 привели в боевое положение в Крыму
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение