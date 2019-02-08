«Слепая» посадка российских вертолетов на корабли попала на видео

Минобороны опубликовало видео учений морской авиации Балтийского флота, на котором показана посадка вертолетов Ка-27 на палубы корветов 20380 и сторожевого корабля "Ярослав Мудрый". Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

На видео показана работа морской авиации в сложных метеоусловиях и при различной видимости. Экипажи выполнили более 60 посадок.

Маневры прошли в дрейфе и на ходу в светлое и темное время суток. Летчики также отработали приемы поиска и слежения за подлодками противника.

Как отмечает ведомство, тренировки в ночное время суток особенно важны для военнослужащих.