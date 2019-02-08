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Американская армия получит новый Javelin 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Совместное предприятие Lockheed Martin и Raytheon Javelin поставит военным 2100 ракетных комплексов модели FGM-148 °F.
Контракт был заключен после того, как новые комплексы прошли квалификационные испытания, состоявшие из 21 летного теста, сообщает портал Defenceworld.net со ссылкой на сообщение "Локхид Мартин".
Ракета Javelin FGM-148F оснащена усовершенствованной многоцелевой боеголовкой. Боеголовка имеет заряд последнего поколения, позволяющий эффективно пробивать броню, а также фрагментированный стальной корпус, предназначенный для действия против небронированных целей и пехоты. Это новейшая версия знаменитого противотанкового ракетного комплекса, которая должна сменить более старый FGM-148E (Block I).
Поставки Javelin FGM-148F запланированы на начало 2020 года. Поставки союзникам США возможны с разрешения американской администрации.
Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов). Является первым серийным ПТРК третьего поколения. Разрабатывался с 1986 года.
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Армия , Оружие
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