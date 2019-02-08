ВСУ анонсировали учения вблизи Крыма

Воздушные силы ВС Украины сообщают, что планируют провести четыре учения с боевой стрельбой в 2019 году, первые стрельбы пройдут в феврале на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, граничащей с Крымом

"На 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Будет проведено более 150 различных мероприятий боевой подготовки, таких как командно-штабные тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное. Все они будут проходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой", — говорится в сообщении воздушных сил ВС Украины, опубликованном в Facebook.

По данным украинских военных, "первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в этом месяце на полигоне "Ягорлык".