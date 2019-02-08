ВСУ анонсировали учения вблизи Крыма 

Воздушные силы ВС Украины сообщают, что планируют провести четыре учения с боевой стрельбой в 2019 году, первые стрельбы пройдут в феврале на испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, граничащей с Крымом.
"На 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПО/В1. Будет проведено более 150 различных мероприятий боевой подготовки, таких как командно-штабные тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное. Все они будут проходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой", — говорится в сообщении воздушных сил ВС Украины, опубликованном в Facebook.
По данным украинских военных, "первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в этом месяце на полигоне "Ягорлык".
В ноябре 2018 года Украина уже проводила ракетные учения вблизи Крыма. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс тогда отмечал, что эти учения напоминали бряцание оружием. Он также заявлял, что крымчан комариным писком не испугаешь. Как сообщал заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук, эти учения не представляли опасности для крымчан.