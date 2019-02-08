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Украина усилилась советскими С-300 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: mil.gov.ua
Украинские войска получили восстановленные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, С-125 и «Бук», сообщает пресс-служба Минобороны страны.
По словам полковника Юрия Ставского, аналогичные ЗРК продолжат поступать в войска и в текущем году. Наряду с переоснащением планируется и повысить уровень подготовки личного состава: будут проведены масштабные учебные стрельбы с применением «Бук-М1» и С-300П.
«Все они [учения] будут проходить на фоне обстановки, максимально приближенной к боевой», — добавил военачальник.
Усиление ракетных войск в Минобороны объяснили угрозами со стороны России, которая, как утверждают в Киеве, продолжает милитаризировать Крым и увеличивает количество вооружения вблизи границы с Украиной.
Согласно данным из открытых источников, Украина имеет около 250 пусковых установок С-300 различных модификаций. Восстанавливающиеся в стране С-300П создавались еще в Советском Союзе и после его распада частично отправлялись украинскими военными на хранение.
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Армия , Оружие , Министерство обороны
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