Украина усилилась советскими С-300

Украинские войска получили восстановленные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, С-125 и «Бук», сообщает пресс-служба Минобороны страны.

По словам полковника Юрия Ставского, аналогичные ЗРК продолжат поступать в войска и в текущем году. Наряду с переоснащением планируется и повысить уровень подготовки личного состава: будут проведены масштабные учебные стрельбы с применением «Бук-М1» и С-300П.

«Все они [учения] будут проходить на фоне обстановки, максимально приближенной к боевой», — добавил военачальник.

Усиление ракетных войск в Минобороны объяснили угрозами со стороны России, которая, как утверждают в Киеве, продолжает милитаризировать Крым и увеличивает количество вооружения вблизи границы с Украиной.

Согласно данным из открытых источников, Украина имеет около 250 пусковых установок С-300 различных модификаций. Восстанавливающиеся в стране С-300П создавались еще в Советском Союзе и после его распада частично отправлялись украинскими военными на хранение.