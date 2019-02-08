Появилось видео украинского «Града-коротышки»

В Сети появилось видео с модернизированной реактивной системой залпового огня БМ-21УМ «Берест», выполненной на шасси автомобиля КрАЗ-5401НЕ и получившей обидное название «Град-коротышка».

Впервые эту РСЗО продемонстрировали в октябре 2018 года на киевской выставке «Оружие и безопасность 2018». Теперь разработчики техники решили напомнить о себе, опубликовав ролик о ходовых качествах КрАЗа. При этом, как пишет « Российская газета », в ролике «ничего выдающегося не показано: проехался по шоссе, потом по улице какой-то деревни, влез на не слишком крутой холм, затем прокатился по раскисшей лесной дороге. Затем в разной последовательности все прокрутили еще несколько раз».

В разные годы на Украине на базе КрАЗов предлагались различные версии РСЗО, но из-за отсутствия финансирования такая техника практически не поступала в войска. Поэтому «Грады» на шасси вездеходов из Кременчуга можно было чаще увидеть в репортажах из Африки и с Ближнего Востока. Эксперты не исключают, что новую разработку ждет та же участь.

Украина регулярно заявляет о разработках перспективных вооружений, «превосходящими российские аналоги», однако при ближайшем рассмотрении украинская техника не выдерживает критики. Даже сами украинцы не верят в способность своей страны создавать качественное оружие. Так, осенью блогеры высмеяли заявление украинского военного эксперта Валентина Бадрака о способности Украины создать ракету, которая «может достать до Москвы». До этого пользователи социальных сетей высмеяли украинскую крылатую ракету из «сверхпрочного шоколада».