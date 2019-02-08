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Сторожевой корабль «Неустрашимый» отремонтируют к концу 2019 года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сторожевой корабль "Неустрашимый", приписанный к Балтийскому флоту, завершит длительное обновление к концу 2019 году. И его сразу передадут заказчику.
Об этом сообщается в газете Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь". И отмечается, что, согласно контракту, корабль должны передать военным в ноябре. А 1 мая корабль должен приступить к швартовым испытаниям, в августе — перейти на ходовые.
Сторожевой корабль поступил на капитальный ремонт еще в 2014 году. Но дважды его сроки переносили по разным причинам, в том числе и из-за сложности с ремонтом форсажных двигателей украинского производства. Как отмечают на заводе, сейчас вопрос с двигателями решен. Нашли российское предприятие, которое взялось за их ремонт. На завод "Янтарь" они должны поступить весной.
На самом корабле "Неустрашимый" уже отремонтировали и заменили корпусные конструкции, винто-рулевой комплекс. Сейчас специалисты проводят окончательную центровку линии вала. Кроме того, занимаются монтажом оборудования и подготовке к пуско-наладочным работам.
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Армия , Оружие , Завод "Янтарь"
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