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Танкер «Кама» Северного флота прибыл в Мурманск из дальнего похода 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
За четыре месяца похода танкер «Кама» побывал в Индийском и Атлантическом океанах, Средиземном, Аравийском и Красном морях, обеспечивая топливом, водой и продовольствием большой противолодочный корабль «Североморск».
Экипаж среднего морского танкера «Кама» Северного флота, успешно выполнивший задачи похода в дальнюю океанскую зону, прибыл в пункт постоянного базирования — город-герой Мурманск.
На причале экипаж приветствовал начальник штаба материально-технического обеспечения Северного флота генерал-майор Алексей Кияшко. Он принял доклад капитана судна о состоянии материальной части и здоровье экипажа, поздравил моряков с прибытием и успешным решением всех поставленных задач и вручил традиционный подарок — жареного поросёнка.
За четыре месяца дальнего похода танкер «Кама» побывал в Индийском и Атлантическом океанах, Средиземном, Аравийском и Красном морях, а также в Аденском заливе. Он преодолел более 15 тысяч морских миль, обеспечив топливом, водой и продовольствием большой противолодочный корабль «Североморск», который в настоящее время проходит межпоходовый ремонт на судоремонтном заводе в городе Севастополе.
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Армия , Мурманск
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