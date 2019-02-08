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Российская бронетехника получит системы ослепления 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЦНИИточмаш разрабатывает новый комплекс защиты от высокоточного оружия для отечественной бронетехники, основанный на оптико-электронном подавлении самонаводящихся ракет. Первым новинку получит самоходное орудие "Лотос".
Комплекс состоит из фиксирующей угрозу аппаратуры и системы постановки оптико-электронных помех. В направлении атаки выстреливается с учетом ветра кассета с аэрозолем, образующим облако помех в видимом, инфракрасном и радиодипазаонах. Там, где только что стояло, к примеру, САО "Лотос", появляется большая, непроницаемая для головок самонаведения туча.
— Предварительные испытания подтвердили высокую эффективность аэрозольных боеприпасов. В частности, они обеспечивают постановку оптико-электронных помех в более широком, по сравнению с аналогами, диапазоне волн, — рассказали ТАСС на предприятии.
Новая система защиты может свести на нет преимущества противотанковых ракет — наиболее эффективных на сегодняшний день тактических средств поражения. Скажем, головка самонаведения ракеты американского ПТРК Javelin непрерывно сравнивает "картинку" перед собой с эталонным снимком цели, сделанным в ИК-диапазоне перед пуском. Если контур танка превратится в бесформенную тучу, ракета потеряет цель и самоликвидируется.
Также эффективен новый комплекс и против ракет с лазерным наведением. Им необходима световая метка на цели, по которой ориентируется ракета. Если пятно от лазерного луча закроют помехи, ракета потеряет цель.
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Армия , Оружие , ЦНИИТОЧМАШ , ИТАР-ТАСС
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