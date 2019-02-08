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Небензя указал на обязанность НАТО разоружить армию Косово 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Западные страны пытаются скрыть от международного сообщества правду о ситуации в Косово, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Он счел неприемлемой попытку Запада отделаться заявлениями о том, что проблему «недавно обсуждали», «обсуждать нечего», а «ситуация спокойная». Небензя подчеркнул, что «ситуация в крае крайне нестабильна и в любой момент может выйти из-под контроля». Он назвал Косово «главным источником нестабильности в Балканском регионе», передает ТАСС.
Постпред России обвинил Приштину в том, что Косово «взяло курс на обострение кризиса» и «выходит из-под контроля западных стран». Так, Приштина «просто игнорирует» требования США и их союзников отменить 100-процентные пошлины на товары из Серии и Боснии и Герцеговины. Кроме того, Косово нарушило резолюцию СБ ООН, когда решило превратить силы безопасности в армию.
Небензя отметил, что наращивание поставок оружия и техники военным в Косове происходит при содействии США и ряда стран НАТО. Он напомнил, что в косовские войска входят террористы, и подчеркнул, что нет никаких гарантий безопасности «сербского населения на севере края».
Как отметил Небензя, резолюция СБ ООН предполагает, что в Косово могут находиться только многонациональные военные контингенты под международным контролем, поэтому миссия НАТО в регионе должна разоружить косовскую армию, а не поощрять ее создание.
При этом Великобритания утверждает, что Косово имеет право на формирование своих вооруженных сил.
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Армия , Войска , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , НАТО , ИТАР-ТАСС
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