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США испытали дальнобойную гаубицу 

Lenta.ru + ещё 1 35 минут назад
Американские военные в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery) испытали высокоточную гаубицу с дальностью стрельбы свыше ста километров. Соответствующее видео опубликовано в Twitter военного полигона Юма (Аризона).
Defence Blog отмечает, что протестированное оружие является усовершенствованием последней версии самоходной гаубицы Paladin. Конструктивно артиллерийское орудие включает снаряд XM1113 и удлиненный ствол. Преимуществами гаубицы называются увеличенные дальность, скорострельность, летальность и надежность.
Для сравнения, российская 152-миллиметровая одноствольная самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» отличается максимальной дальностью стрельбы до 80 километров.
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