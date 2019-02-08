США испытали дальнобойную гаубицу

Американские военные в рамках программы ERCA (Extended Range Cannon Artillery) испытали высокоточную гаубицу с дальностью стрельбы свыше ста километров. Соответствующее видео опубликовано в Twitter военного полигона Юма (Аризона).

Defence Blog отмечает, что протестированное оружие является усовершенствованием последней версии самоходной гаубицы Paladin. Конструктивно артиллерийское орудие включает снаряд XM1113 и удлиненный ствол. Преимуществами гаубицы называются увеличенные дальность, скорострельность, летальность и надежность.

Для сравнения, российская 152-миллиметровая одноствольная самоходная гаубица 2С35 «Коалиция-СВ» отличается максимальной дальностью стрельбы до 80 километров.