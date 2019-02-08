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Фрегат «Адмирал Горшков» возглавил отряд кораблей в Баренцевом море 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: Пресс-служба Северного флота
Головной фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" на учениях в Баренцевом море отработал роль флагманского корабля, с которого управляли совместными маневрами. Общее руководство осуществлял заместитель командующего СФ вице-адмирал Виктор Соколов.
Как рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, в учениях участвовали многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и морской буксир "Николай Чикер". На последнем этапе совместного выхода в море экипаж фрегата отработает задачи по обеспечению противовоздушной обороны отряда кораблей и по подводно-диверсионной обороне при стоянке на якоре на незащищенном рейде.
Кроме того, "Адмирал Горшков" чуть раньше на учениях оказал помощь "терпящему бедствие" кораблю. Экипаж фрегата произвел буксировку кильватерным способом совместно со спасательным буксиром СБ-523. А еще он пополнил запасы от танкера в море.
В Баренцевом море фрегат выполняет учебно-боевые задачи с 26 января. Это и противолодочная и противовоздушная оборона, взаимодействие с летчиками корабельных вертолетов Ка-27, форсирование минного заграждения и проводка по протраленному фарватеру. Экипаж фрегата провел и артиллерийские стрельбы.
В 2019 году "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" совершит свой первый дальний поход в различные районы Мирового океана.
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Армия , Оружие , Виктор Соколов , Совет Федерации
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