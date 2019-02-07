Россия предложила США уничтожить нарушающее ДРСМД оружие

Москва предлагает Вашингтону уничтожить оружие, нарушающее Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, речь идёт о развёрнутых на суше пусковых установках Мk-41 для «Томогавков», ракетах-мишенях и беспилотниках.

«В Минобороны России приглашён военный атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты», — сказал Конашенков.

Ранее США официально уведомили Россию о приостановлении участия в ДРСМД и начале процедуры выхода из него.

Российское военное ведомство после ознакомления с нотой категорически отвергло утверждения США о нарушении обязательств по соглашению.