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Россия предложила США уничтожить нарушающее ДРСМД оружие 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Москва предлагает Вашингтону уничтожить оружие, нарушающее Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, речь идёт о развёрнутых на суше пусковых установках Мk-41 для «Томогавков», ракетах-мишенях и беспилотниках.
«В Минобороны России приглашён военный атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты», — сказал Конашенков.
Ранее США официально уведомили Россию о приостановлении участия в ДРСМД и начале процедуры выхода из него.
Российское военное ведомство после ознакомления с нотой категорически отвергло утверждения США о нарушении обязательств по соглашению.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Москва , США
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