США назвали число «российских наемников» в ЦАР

Со слов высокопоставленного представителя Пентагона , присутствие России на африканском континенте, в том числе через так называемые частные военные компании, не может не вызывать опасения.

«Я хотел бы напомнить, что у «группы Вагнера» в Центральноафриканской республике в настоящее время насчитывается 175 инструкторов, некоторые из которых имеют доступ в президентский кабинет. Подобный сценарий усиления присутствия РФ может в будущем охватить и ряд других африканских территорий», — отметил Вальдхаузер

Американский военачальник с сожалением отметил, что благодаря активной деятельности Москвы в ЦАР у российской стороны теперь якобы имеется доступ к полезным ископаемым африканского государства.