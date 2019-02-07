США назвали число «российских наемников» в ЦАР 

Россия располагает почти двумя сотнями военных инструкторов, которые расквартированы в Центральноафриканской республике. Об этом на слушаниях, прошедших в комитете Сената Соединённых Штатов Америки по вопросам вооружения, заявил командующий силами США на территории Африки генерал Томас Вальдхаузер.
Со слов высокопоставленного представителя Пентагона, присутствие России на африканском континенте, в том числе через так называемые частные военные компании, не может не вызывать опасения.
«Я хотел бы напомнить, что у «группы Вагнера» в Центральноафриканской республике в настоящее время насчитывается 175 инструкторов, некоторые из которых имеют доступ в президентский кабинет. Подобный сценарий усиления присутствия РФ может в будущем охватить и ряд других африканских территорий», — отметил Вальдхаузер
Американский военачальник с сожалением отметил, что благодаря активной деятельности Москвы в ЦАР у российской стороны теперь якобы имеется доступ к полезным ископаемым африканского государства.
Как сообщал News.ru, ООН одобрила резолюцию, предложенную Францией, и продлила в отношении Центральноафриканской республики эмбарго на поставки оружия.