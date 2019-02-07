Иран представил новую баллистическую ракету «Дизфуль»

Иран представил новую баллистическую ракету "Дизфуль", дальность полета которой составляет 1 тысячу километров, сообщило агентство Fars

Церемония прошла на подземном заводе по производству баллистических ракет для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в присутствии командующего "стражей" Мохаммада Али Джаафари, отмечает агентство.