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Иран представил новую баллистическую ракету «Дизфуль» 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Иран представил новую баллистическую ракету "Дизфуль", дальность полета которой составляет 1 тысячу километров, сообщило агентство Fars.
Церемония прошла на подземном заводе по производству баллистических ракет для аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в присутствии командующего "стражей" Мохаммада Али Джаафари, отмечает агентство.
"В ходе церемонии… была представлена умная баллистическая ракета (типа — ред.) "земля-земля" "Дизфуль". Дальность полета этой ракеты составляет тысячу километров", — сообщило агентство Fars в своем Twitter.
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Армия , Оружие , ИА Fars , Иран
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