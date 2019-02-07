Норвегия боится российских субмарин у своих границ

Норвегии оправдывают признаки наращивания присутствия сил НАТО в арктическом регионе — в северной части страны. Заходы атомных подводных лодок ВМС стран Североатлантического альянса в норвежские воды стали чересчур часты, обратили внимание в российском министерстве иностранных дел. На Смоленской площади полагают, что поводов для такой активности у НАТО сейчас практически нет и видят в этом провокацию. А вот члены военного блока смотрят на это по-другому.

Норвежские СМИ обсуждают заявления российского МИДа по поводу роста натовского присутствия в стране и разрешения заходить субмаринам в гражданские порты в 375 км от границы с РФ

«Вопреки историческим традициям добрососедства и сотрудничества в арктическом регионе Осло продолжает курс на эскалацию напряжённости и повышение рисков военной деятельности», — заявила на своём регулярном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Дипломат оттолкнулась от публикаций в норвежской прессе, согласно которым за последнее десятилетие заходы натовских атомных подводных лодок в норвежские воды увеличились почти втрое. В прошлом году наблюдатели зафиксировали 27 заходов. МИД обратил внимание, что для оправдания такой активности Осло зачастую прибегает к «вбросам о мнимой российской угрозе». При этом Захарова видит, что примеров участия Норвегии в реализации планов Североатлантического альянса по увеличению своего присутствия в арктическом регионе становится всё больше.

Так, Норвегии ставят в вину вклад в формирование инфраструктуры для обслуживания подводных лодок в Северной Атлантике. Российскую сторону беспокоит, что неподалёку от Тромсё (Северная Норвегия) будет оборудован отдельный порт для приёма атомных субмарин, в том числе принадлежащих Североатлантическому альянсу. Впрочем, норвежские наблюдатели обращают внимание на то, что с закрытием в 2009 году военно-морской базы Олавсверн (была расположена около Тромсё) у подводных лодок союзных государств не осталось более-менее защищённого порта на севере. В связи с этим в качестве компенсации норвежские власти сейчас разрешают заходить союзникам в один из портов, который находится в получасе пути к северу от Тромсё. Это порт Грётсунд. Он расположен в 375 км (по прямой) к западу от границы Норвегии с Кольским полуостровом России. Издание Barents Observer обращает внимание на то, что подводным лодкам НАТО в 2018 году действительно стали разрешать чаще заходить в порты Норвегии. Это, по оценкам наблюдателей, происходит от 3 до 4 раз в месяц. Обычно остановка субмарин, как отмечают эксперты, происходит действительно из-за технических вопросов.

«С закрытием Олавсверна у норвежских и союзных им подводных лодок практически не осталось пунктов снабжения севернее Бергена, — говорит норвежский эксперт Нерд Вегге. — Эта ситуация — не очень хорошая, учитывая географию Норвегии и протяжённость побережья на севере».

По оценкам эксперта, картина безопасности в северных районах меняется. С учётом новых программ вооружений в России и темпов «роста военной активности» на севере для Москвы не должно быть сюрпризом, что Осло и его союзники видят необходимость в усовершенствовании портовых сооружений для подводных лодок. Активность в районе порта Грётсунд за пределами Тромсё — естественное развитие событий, говорят в Норвегии. И это нельзя интерпретировать как провокацию.

Западным странам, очевидно, самим есть что предъявить российскому руководству. Так, адмирал Джеймс Фогго-третий, который командует ВМС США в Европе и ОВС НАТО в Неаполе, считает: российская сторона специально даёт знать США и европейским союзникам, что её влияние в арктических водах существенно. По его оценкам, подводные лодки, принадлежащие ВМФ России, активны в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане.

«Они работают в таком количестве и в таких темпах, в каких раньше не работали», — говорит адмирал, добавляя, что в связи с этим НАТО стремится дать свой ответ.

Так, в прошлом году Североатлантический альянс провёл учения «Трезубец», которые позволили проверить готовность союзников по НАТО к защите суверенитета одного из своих членов — в конкретном случае Норвегии — после того, как, согласно легенде учений, на неё совершили нападение. Это было крупнейшими учениями НАТО за десять лет, что, очевидно, говорит о многом.