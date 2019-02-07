В Сирии погиб российский военный

Сирии погиб российский контрактник Максим Плетнев погиб в Сирии при выполнении боевого задания, сообщает пресс-служба администрации Тихорецкого района Краснодарского края

«Тихоречанин Максим Плетнев погиб при выполнении служебного задания и воинского долга», — сообщается на сайте администрации.

Он учился в военном училище им. 4 Краснознаменной воздушной армии города Таганрога с первоначальной летной подготовкой, в 2012 году проходил службу в ВС России, служил в ВДВ.

«31 января 2019 года на 25-ом году жизни при выполнении служебного задания он погиб», — сообщили в администрации.

Его похоронили 4 февраля на тихорецком кладбище.