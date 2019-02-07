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В Сирии погиб российский военный 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 38 минут назад
Фото: ТАСС
В Сирии погиб российский контрактник Максим Плетнев погиб в Сирии при выполнении боевого задания, сообщает пресс-служба администрации Тихорецкого района Краснодарского края.
«Тихоречанин Максим Плетнев погиб при выполнении служебного задания и воинского долга», — сообщается на сайте администрации.
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Он учился в военном училище им. 4 Краснознаменной воздушной армии города Таганрога с первоначальной летной подготовкой, в 2012 году проходил службу в ВС России, служил в ВДВ.
«31 января 2019 года на 25-ом году жизни при выполнении служебного задания он погиб», — сообщили в администрации.
Его похоронили 4 февраля на тихорецком кладбище.
«Интерфакс» сообщает, что Плетнев был сержантом контрактной службы, а погиб в Сирии.
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