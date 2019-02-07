Россиян защитят «люди-лягушки»

Российскую Арктику от диверсантов противника будут защищать «люди-лягушки», сообщают «Известия»

«Боевые пловцы будут действовать не только в постоянных местах базирования Северного флота. Впервые в истории подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) сформируют мобильные отряды для работы в местах временного развертывания сил флота», — пишет газета.

Издание отмечает, что отряды ПДСС получат, в частности, быстроходные катера типа «Раптор» и «Грачонок», а также средства разминирования, обнаружения и противодействия подводным диверсантам. Также пловцов планируется прикомандировывать к боевым кораблям во время дальних походов.

Мобильные отряды ПДСС будут входить в состав Северного флота. Первая воинская часть уже сформирована в начале 2019 года в Североморске.