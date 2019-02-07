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«Умные очки» от военной экипировки «Ратник» адаптировали для школьников 

РИА Новости + ещё 3 47 минут назад
Фото: Р-Спорт
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") создал гражданскую версию "умных очков", которые являются составной частью боевой экипировки "Ратник" следующего поколения, сообщили журналистам в пресс-службе института.
Там отметили, что данная разработка была представлена на выставке "Цифровая образовательная среда", которая проходит 7 и 8 февраля на ВДНХ.
"Конверсионные очки могут использоваться в образовательном процессе как средство отображения индивидуальной информации. По сути, это индивидуальный монитор, на который ученик или учитель могут выводить необходимую информацию", — сказали в пресс-службе.
Очки учитывают физиологию и психологию зрительного восприятия, не требуют перефокусировки по полю зрения и устойчивы к вибрациям. Устройство может подключаться к любому ноутбуку и не требует дополнительного питания. От военной версии "умных очков" гражданская разработка отличается отсутствием противопульной и противоосколочной защиты и способом крепления.
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Армия , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ
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