«Умные очки» от военной экипировки «Ратник» адаптировали для школьников

Там отметили, что данная разработка была представлена на выставке "Цифровая образовательная среда", которая проходит 7 и 8 февраля на ВДНХ.

"Конверсионные очки могут использоваться в образовательном процессе как средство отображения индивидуальной информации. По сути, это индивидуальный монитор, на который ученик или учитель могут выводить необходимую информацию", — сказали в пресс-службе.

Очки учитывают физиологию и психологию зрительного восприятия, не требуют перефокусировки по полю зрения и устойчивы к вибрациям. Устройство может подключаться к любому ноутбуку и не требует дополнительного питания. От военной версии "умных очков" гражданская разработка отличается отсутствием противопульной и противоосколочной защиты и способом крепления.