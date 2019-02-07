Японцы взяли 15 лет на разработку истребителя

Министерство обороны Японии всё-таки решило разрабатывать новый истребитель F-3 собственными силами вопреки сомнениям: проектом займутся японские корпорации, а головным разработчиком станет концерн Mitsubishi. На разработку самолёта уйдёт 15 лет.

Китая. В конце 2017 года японское правительство отложило принятие решения о начале разработки нового истребителя F-3 в связи с растущей военной активностью Северной Кореи Минобороны Японии рассматривало два варианта разработки боевого самолёта: как силами национальных компаний, так и адаптацию иностранного истребителя — как было с F-2, который разрабатывался вместе с американской компанией Lockheed Martin на базе самолёта F-16.

Но теперь японское правительство утвердило проект самостоятельной разработки истребителя на территории страны. Впрочем, к участию в проекте всё же могут быть допущены иностранные компании: британская BAE Systems, американские Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman. Проект оценивается в 40 миллиардов долларов, а взамен японцы надеются получить истребитель нового поколения с высоким потенциалом для дальнейшей модернизации.

Нынешние истребители F-2 поступили на вооружение Японии в 2000 году. По сравнению с F16, японский самолёт получил удлинённый фюзеляж, а также крылья и хвостовое оперение увеличенной площади. Истребитель может выполнять полёты на скорости до 2100 км/ч, а боевой радиус составляет около 500 километров. Он вооружён 20-мм пушкой и 11 точками подвески для ракет и бомб. F-2 прослужат японцам до конца 2030-х годов.