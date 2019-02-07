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Испытания «Посейдона» оправдали ожидания 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Успешно проведённые подводные испытания ядерной энергетической установки автономного аппарата «Посейдон» подтвердили ранее заявленные характеристики его неограниченной дальности хода и максимальной скорости более 200 км/ч.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российском оборонно-промышленном комплексе, в ходе испытаний ядерной энергоустановки «Посейдона» в морской акватории были полностью подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности применения необитаемого аппарата и его максимальной скорости более 200 км/ч. «Посейдон», похожий на гигантскую торпеду, способен двигаться на сверхбольшой глубине на неограниченное расстояние.
Аппарат оснащён инновационной ядерной энергетической установкой и является оружием массового поражения, атаку которого невозможно отразить ввиду особенностей маневрирования «Посейдона». Британцы прозвали его «оружием Судного дня», а американцы со свойственным им апломбом заявили, что обладают сильнейшей армией в мире и не считают российский аппарат серьёзной угрозой для безопасности страны.
Владимир Путин 2 февраля сообщил об окончании ключевого этапа испытаний стратегического необитаемого подводного аппарата «Посейдон». Беспилотник будет оснащаться как обычными, так и ядерными боеприпасами, обладая способностью уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и прочие ключевые позиции. Ранее заявлялось, что аппарат будет иметь межконтинентальную дальность и рабочую глубину погружения более 1 километра.
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Армия , Оружие , Владимир Путин
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