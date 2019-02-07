Испытания «Посейдона» оправдали ожидания

Успешно проведённые подводные испытания ядерной энергетической установки автономного аппарата «Посейдон» подтвердили ранее заявленные характеристики его неограниченной дальности хода и максимальной скорости более 200 км/ч.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российском оборонно-промышленном комплексе, в ходе испытаний ядерной энергоустановки «Посейдона» в морской акватории были полностью подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности применения необитаемого аппарата и его максимальной скорости более 200 км/ч. «Посейдон», похожий на гигантскую торпеду, способен двигаться на сверхбольшой глубине на неограниченное расстояние.

Аппарат оснащён инновационной ядерной энергетической установкой и является оружием массового поражения, атаку которого невозможно отразить ввиду особенностей маневрирования «Посейдона». Британцы прозвали его «оружием Судного дня», а американцы со свойственным им апломбом заявили, что обладают сильнейшей армией в мире и не считают российский аппарат серьёзной угрозой для безопасности страны.