Рябков: Россия не допустит размещения ракет США в Прибалтике

Он отметил, что те, кто причастен к внешнеполитической деятельности и обеспечению безопасности с российской стороны, будут работать в одной команде, сообщает Nation News.

Как ранее писал News.ru, Сергей Рябков заявил, что Россия, возможно, позитивно отреагирует на предложения США по перезаключению ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим.), если они поступят.