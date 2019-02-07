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Рябков: Россия не допустит размещения ракет США в Прибалтике 

News.ru 1 час назад
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Заместитель министра иностранный дел РФ Сергей Рябков пообещал не допустить размещения американских ракет на территории Прибалтики. Об этом он заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Он отметил, что те, кто причастен к внешнеполитической деятельности и обеспечению безопасности с российской стороны, будут работать в одной команде, сообщает Nation News.
Как ранее писал News.ru, Сергей Рябков заявил, что Россия, возможно, позитивно отреагирует на предложения США по перезаключению ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — прим.), если они поступят.
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