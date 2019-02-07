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России предрекли жесткое военное сдерживание 

Lenta.ru + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
США и НАТО будут предпринимать очень жесткие меры по военному сдерживанию России. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков на пресс-конференции, передает РИА Новости.
По его словам, Москва будет на подобные меры реагировать лишь в ответном режиме, а сама инициировать ничего не намерена. «Коллеги, которые сейчас находятся в размышлении, как бы Россию уязвить посильнее в связи с происходящим, должны это тоже понимать», — отметил замминистра.
В МИД подчеркнули, что «в условиях новых угроз, создаваемых Вашингтоном», российская сторона будет обеспечивать свою безопасность. В то же время Москва открыта к диалогу, если США вернутся к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Мы себя в гонку вооружений втянуть не позволим. Но американцы, видимо, уповают на то, что у них это получится», — добавил Рябков.
Он также сообщил, что Россия и США обменялись нотами в связи с ситуацией с ДРСМД.
6 февраля заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США после выхода из ДРСМД собираются создавать ракеты, запрещенные соглашением.
2 февраля российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США.
Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.
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Армия , Войска , Андреа Томпсон , Сергей Рябков , Владимир Путин , МИД , НАТО , РИА Новости , Москва , США
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