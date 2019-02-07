России предрекли жесткое военное сдерживание

По его словам, Москва будет на подобные меры реагировать лишь в ответном режиме, а сама инициировать ничего не намерена. «Коллеги, которые сейчас находятся в размышлении, как бы Россию уязвить посильнее в связи с происходящим, должны это тоже понимать», — отметил замминистра.

В МИД подчеркнули, что «в условиях новых угроз, создаваемых Вашингтоном», российская сторона будет обеспечивать свою безопасность. В то же время Москва открыта к диалогу, если США вернутся к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы себя в гонку вооружений втянуть не позволим. Но американцы, видимо, уповают на то, что у них это получится», — добавил Рябков.

Он также сообщил, что Россия и США обменялись нотами в связи с ситуацией с ДРСМД.

6 февраля заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США после выхода из ДРСМД собираются создавать ракеты, запрещенные соглашением.

2 февраля российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД в ответ на аналогичные действия США.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.