Группа офицеров из Шри-Ланки в ближайшие дни прибудет в Москву для обучения артиллерийскому и ракетному делу, сообщил РИА Новости посол этой страны в России Даян Джаятиллека.
"Буквально через несколько дней у нас запланирована отправка группы молодых офицеров в Россию на обучение артиллерийским и ракетным наукам", — сказал посол.
По его словам, Шри-Ланка с большим интересом относится к опыту российских военных и готова его перенимать. В ближайшее время Шри-Ланку посетит делегация российских военных, сообщил посол.