Группа офицеров из Шри-Ланки прибудет в Россию для обучения

"Буквально через несколько дней у нас запланирована отправка группы молодых офицеров в Россию на обучение артиллерийским и ракетным наукам", — сказал посол.

По его словам, Шри-Ланка с большим интересом относится к опыту российских военных и готова его перенимать. В ближайшее время Шри-Ланку посетит делегация российских военных, сообщил посол.