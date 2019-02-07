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Группа офицеров из Шри-Ланки прибудет в Россию для обучения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа офицеров из Шри-Ланки в ближайшие дни прибудет в Москву для обучения артиллерийскому и ракетному делу, сообщил РИА Новости посол этой страны в России Даян Джаятиллека.
"Буквально через несколько дней у нас запланирована отправка группы молодых офицеров в Россию на обучение артиллерийским и ракетным наукам", — сказал посол.
По его словам, Шри-Ланка с большим интересом относится к опыту российских военных и готова его перенимать. В ближайшее время Шри-Ланку посетит делегация российских военных, сообщил посол.
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Армия , Войска , РИА Новости , Москва , Шри-Ланка
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