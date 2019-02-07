Рябков отметил важность сохранения ДСНВ

Сергей Рябков. Важно бороться за выживание Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), нужно тем или иным способом добиться от США более внятной и четкой позиции, заявил замглавы МИД России

"Мы должны тем или иным способом все-таки добиться от администрации США более внятной и четкой позиции по тем проблемам, а они существуют, их нельзя игнорировать, от них мы не можем отмахиваться, которые я обозначил", — заявил Рябков во время пресс-конференции.

"Нужно бороться за выживаемость Договора, моряки борются за выживаемость корабля до момента, когда капитан последним вступает на борт шлюпки", — добавил он.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.