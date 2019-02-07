Проведенное Францией испытание крылатой ракеты, способной нести ядерный боезаряд, является рутиной, в этом нет ничего драматического. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все государства, входящие в так называемую ядерную пятерку, в разных формах, с разной периодичностью проводят тренировки, учения для проверки готовности своих национальных ядерных потенциалов сдерживания, — отметил высокопоставленный дипломат. — Поэтому чего-то драматического, из ряда вон выходящего я в этом не вижу".
"Не думаю, что в этом случае мы имеем здесь повод для дополнительных обсуждений или каких-то трактовок, отличающихся от одного единственного слова, а именно — "рутина", — подчеркнул Рябков.