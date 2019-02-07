Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рябков назвал рутиной испытание Францией крылатой ракеты 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проведенное Францией испытание крылатой ракеты, способной нести ядерный боезаряд, является рутиной, в этом нет ничего драматического. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все государства, входящие в так называемую ядерную пятерку, в разных формах, с разной периодичностью проводят тренировки, учения для проверки готовности своих национальных ядерных потенциалов сдерживания, — отметил высокопоставленный дипломат. — Поэтому чего-то драматического, из ряда вон выходящего я в этом не вижу".
"Не думаю, что в этом случае мы имеем здесь повод для дополнительных обсуждений или каких-то трактовок, отличающихся от одного единственного слова, а именно — "рутина", — подчеркнул Рябков.
ТАСС: последние новости
Власти Киргизии не рассматривают возможность открытия еще одной военной базы РФ Посол РФ: Россия не будет размещать ракеты в Белоруссии в связи с выходом США из ДРСМД Путин подписал закон об обязательном воинском учете по месту фактического проживания
Армия , Оружие , Политика , Сергей Рябков , МИД , Франция
Читайте также
Видео
Киселев рассказал о главной ошибке Путина
Политика
Стало известно о сомнениях в Кремле насчет Мадуро
Политика В мире
РФ ответит на разрыв ракетного договора особым «Калибром»
Оружие Армия
Учительницу чуть не уволили за безобидное фото
Образование Общество
Киргизия прояснила вопрос с военной базой России
Армия Войска
Ведьмы России поддержали Путина шабашом
Общество Политика
Драка в метро Москвы закончилась поножовщиной
Происшествия Криминал
Отец Децла выгнал провокатора с похорон сына
Шоу-бизнес
Найден третий отравитель Скрипалей
В мире
Откровенный наряд сенаторши произвел фурор в Сети
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение